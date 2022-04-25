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ВСУ на востоке за сутки уничтожили более полутора сотен оккупантов

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А также много различной техники

ВСУ на востоке за сутки уничтожили более полутора сотен оккупантов

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В течение суток, 25 апреля, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Схід" российские фашистские войска совершили 3 атаки, а также продолжали совершать ракетные и авиационные удары, обстрелы из тяжелой артиллерии. Продолжаются бои.

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Украинские защитники уничтожили:

  • личного состава – до 160
  • танков – 3
  • БТР – 1
  • БМП – 4
  • АТТ – 12
  • артиллерийских систем – 2
  • зенитная установка - 1
  • БПЛА – 2
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В статье: война с Россией
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