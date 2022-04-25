ВСУ на востоке за сутки уничтожили более полутора сотен оккупантов
А также много различной техники
Getty Images/Global Images Ukraine
В течение суток, 25 апреля, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Схід" российские фашистские войска совершили 3 атаки, а также продолжали совершать ракетные и авиационные удары, обстрелы из тяжелой артиллерии. Продолжаются бои.
Читайте такжеFT: путин верит в чушь по российскому ТВ. Уничтожение "Москвы" было для него унизительным
Украинские защитники уничтожили:
- личного состава – до 160
- танков – 3
- БТР – 1
- БМП – 4
- АТТ – 12
- артиллерийских систем – 2
- зенитная установка - 1
- БПЛА – 2
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:Оперативно-тактичне угруповання Схід
Популярное сейчас
- Удар по железной дороге: в Винницкой области есть жертвы, по Львовской стреляли с Ту-95
- Плюс 30 танков и ББМ. Новые данные Генштаба ВСУ о потерях россиян в войне с Украиной
- Нефтебаза – это не все. В брянске серьезно повреждена стратегически важная для рф железная дорога
- Ушел из жизни бывший капитан Шахтера, поддержавший российскую оккупацию
- Ирина и Николай Морозюки стали родителями во второй раз. ФОТО
- Настоящий лидер. Капитан Вест Хэма плакал после матча с Лионом, а потом убирался в раздевалке
Новости по теме
- 23:56 Украинские "Россияне от мирной жизни нас спасают". Азов показал ещё одно видео с гражданскими из Азовстали
- 23:13 Украинские WSJ: США боятся вводить санкции против любовницы Путина, из-за его возможной агрессивной реакции
- 23:06 Украинские Россияне готовят наступление на Кривой Рог, но мы полностью готовы - Вилкул
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
загрузка...