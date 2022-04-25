ВСУ на востоке за сутки уничтожили более полутора сотен оккупантов

В течение суток, 25 апреля, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Схід" российские фашистские войска совершили 3 атаки, а также продолжали совершать ракетные и авиационные удары, обстрелы из тяжелой артиллерии. Продолжаются бои.

Украинские защитники уничтожили: