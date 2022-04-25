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40 единиц техники и самолеты: ВСУ отчитались о свежих потерях рашистов на Донбассе

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Еще один урожайный день для защитников Украины

40 единиц техники и самолеты: ВСУ отчитались о свежих потерях рашистов на Донбассе

Фото: tsn.ua

Новина українською

Командование Операции объединенных сил (проще говоря, части ВСУ, защищающие Донбасс), отчиталось о проделанной за сутки работе на фронте.

25 апреля российские оккупанты шесть раз атаковали позиции украинских воинов, но везде были отброшены с чувствительными потерями.

В частности, ВСУ уничтожили 4 танка, 5 артиллерийских систем, 13 единиц бронированной техники, 15 единиц автомобильной техники, два топливозаправщика и одну зенитную установку. В сумме это дает 40 единиц техники.

Кроме того, подразделения ПВО на Донбассе уничтожили два самолета и три разведывательных беспилотника Орлан-10.

Ранее сообщалось, что в Кременной в здании мэрии в результате взрыва была ликвидирована большая группа оккупантов и местных коллаборантов.

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В статье: война с Россией
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Источник:
Фейсбук ООС

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