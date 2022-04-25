Как в тире. Видео, как работает расчет ПТРК Стугна на восточном направлении
Минус четыре танка оккупантов
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинские воины продолжают стоять на страже и методично уничтожать российских оккупантов.
Так, в сети появилось видео работы одного из украинских расчётов ПТК Стугна из ОУВ "Слобода" на восточном направлении – 4 выстрела, 4 попадания, 4 единицы техники врага уничтожено.
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Комментарии (1)
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neutral fan (White Church)
25.04.2022 в 23:39
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