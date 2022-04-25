  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Как в тире. Видео, как работает расчет ПТРК Стугна на восточном направлении
В тренде

Как в тире. Видео, как работает расчет ПТРК Стугна на восточном направлении

Общие новости
(3 голосов)

Минус четыре танка оккупантов

Как в тире. Видео, как работает расчет ПТРК Стугна на восточном направлении

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украинские воины продолжают стоять на страже и методично уничтожать российских оккупантов.

Так, в сети появилось видео работы одного из украинских расчётов ПТК Стугна из ОУВ "Слобода" на восточном направлении – 4 выстрела, 4 попадания, 4 единицы техники врага уничтожено.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией
Оцените этот материал:
(3 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
neutral fan (White Church)
25.04.2022 в 23:39
Шикарна реклама укр. Зброї
Ответить
0
-1

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...