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Генштаб: Чонгарский мост был заминирован, но нам противостояло в 15 раз больше сил оккупантов

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Первый комментарий Генштаба по поводу Чонгарского моста

Генштаб: Чонгарский мост был заминирован, но нам противостояло в 15 раз больше сил оккупантов

twitter.com/osmaktv

Новина українською

Генеральный штаб ВСУ впервые прокомментировал ситуацию по прорыву российских оккупантов из Крыма в начале вторжения 24 февраля 2022 года.

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"Вооруженные Силы Украины выполняют задачи по назначению, руководствуясь исключительно национальными интересами и действуют в соответствии с сложившейся обстановкой.

Что касается слухов о якобы "незаминировании" Чонгара, сообщаем. Мост был заминирован, но нам противостояли превосходящие в 15 раз силы противника.

Все выводы о правомерности принимаемых решений в ходе боевых действий будут сделаны установленным законом способом после их завершения.

Позиция у нас проста. Герои должны получать награды. Оккупанты и их приспешники - сидеть за решеткой. А пока продолжаем работать на победу", - сказано в сообщении Генштаба.

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В статье: война с Россией
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Источник:
Генштаб ЗСУ

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