Польша передала Украине свои танки - премьер-министр Моравецкий

Премьер-министр Польши Матуеш Моравецкий подтвердил информацию о том, что его страна передала Украину свои танки для защиты от российской агрессии.

Он подтвердил данную информацию, но в то же время, он не сказал, сколько танков передала Польша.

"Сегодня я не буду об этом говорить. Мы предоставим информацию об этом в свое время", – добавил премьер Польши.

Также Моравецкий высказался об украинских беженцах в Польше:

"Мы помогаем нашим соседям из Украины, а они, устраиваясь на работу в Польше, помогают нам, нашей экономике. Украинцы борются за безопасность всей Европы, в том числе и Польши. У нас достаточно денег, чтобы помочь украинцам", - добавил он.

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