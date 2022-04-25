  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. В Ирпене мародеры кинули гранату в местных женщин, одна из них в критическом состоянии
В тренде

В Ирпене мародеры кинули гранату в местных женщин, одна из них в критическом состоянии

Общие новости
(1 голосов)

Преступники задержаны

В Ирпене мародеры кинули гранату в местных женщин, одна из них в критическом состоянии

Новина українською

В Ирпене два мародера бросили гранату в женщин, которые пожаловались на них в полицию. Об этом сообщил мэр Ирпеня Александр Маркушин в Telegram.

Одна из пострадавших находится в критическом состоянии.

Читайте также"Собрали наркоманов, дедов и проституток". Оккупант жалуется, что его коллеги мародерят сами у себя

Преступников задержала полиция, проводятся следственные действия.

"Никогда бы не мог и представить такого! Но как только наша тероборона задержала в Ирпене двух существ (не могу назвать этих существ мужчинами), а потом, когда местные женщины на них пожаловались, бросили в этих женщин гранату.

Сейчас при жизни одного из них борются наши врачи. Состояние, к сожалению, критическое", - написал Маркушин.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...