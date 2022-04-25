В Ирпене мародеры кинули гранату в местных женщин, одна из них в критическом состоянии
Преступники задержаны
В Ирпене два мародера бросили гранату в женщин, которые пожаловались на них в полицию. Об этом сообщил мэр Ирпеня Александр Маркушин в Telegram.
Одна из пострадавших находится в критическом состоянии.
Преступников задержала полиция, проводятся следственные действия.
"Никогда бы не мог и представить такого! Но как только наша тероборона задержала в Ирпене двух существ (не могу назвать этих существ мужчинами), а потом, когда местные женщины на них пожаловались, бросили в этих женщин гранату.
Сейчас при жизни одного из них борются наши врачи. Состояние, к сожалению, критическое", - написал Маркушин.
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