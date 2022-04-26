Победа Шахтера, шанс для Зинченко, календарь молодежки. Главные новости за 25 апреля

UA-Футбол собрал для вас самые важные футбольные новости за понедельник, 25 апреля

Горняки встречались с "Антальяспором", который в чемпионате Турции занимает восьмое место. Пропустив уже на восьмой минуте команда Де Дзерби отыгралась довольно быстро – отличился Манор Соломон. А в середине второго тайма Топалов забил победный для "Шахтера" мяч. Это уже вторая победа дончан в благотворительных поединках. Также они дважды проигрывали.

Сегодня, 26 апреля, состоится полуфинал Лиги Чемпионов между "Манчестер Сити" и "Реалом". У горожан, однако, появились трудности с обороной. Как сообщил Гвардиола, из-за травм не смогут сыграть Стоунз и Уокер. К тому же дисквалифицирован Канселу. Таким образом, шансы Александра Зинченко выйти на поле с первых минут существенно выросли.

Турецкие СМИ сообщают, что "Фенербахче" ищет себе нового тренера. Приоритетный вариант – португалец Жорже Жезус. Стамбульский клуб уже сделал ему официальное предложение. Но тот ответ пока не дает. Поэтому сообщается, что в случае отказа "Фенербахче" готов пригласить 76-летнего Луческу. Следует напомнить, что румынский тренер возглавлял два других стамбульских гранда – "Галатасарай" и "Бешикташ", и обоих делал чемпионами.

УПЛ анонсировала важную встречу

Во вторник, 26 апреля состоится общее собрание участников Украинской Премьер-Лиги. Мероприятие пройдет в формате видеоконференции. Время начала – 12 часов. В ходе заседания будет рассмотрен вопрос о том, как завершить чемпионат сезона 2021/22. Ранее представители клубов говорили, что это не важно в условиях войны, но не следует забывать, что от этого решения зависят стартовые позиции клубов в еврокубках. Поэтому не удивимся, если дискуссии все-таки будут.

Команда Руслана Ротаня пропустила мартовские матчи, теперь будет наверстывать упущенное. Сине-желтые первого июня сыграют с Фарерскими островами, 5-го встретятся с Северной Македонией, 9-го июня сыграют с Францией, а 12-го - с Арменией. Сейчас сборная Украины занимает второе место в отборочной группе. Опередить Францию ​​будет очень трудно (в том числе из-за большого поражения трехцветным), а вот сохранить вторую позицию, ведущую к стыковым матчам, – задача вполне реальная.

34-й тур итальянской Серии А завершил матч "Сассуоло" – "Ювентус". Хозяева открыли счет на 39-й минуте усилиями Распадори, но на 45-й Дибала восстановил равновесие, а к концу матча Мойзе Кен принес туринцам важную победу. "Ювентус" за четыре тура до конца чемпионата занимает четвертое место и опережает "Рому" на восемь очков. Команда Аллегри еще и может сдвинуть "Наполи" с третьей строчки.