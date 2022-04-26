ВСУ уничтожили склад с боеприпасами россиян в Херсонской области, десятки убитых
Удачная операция украинских воинов
В сводке Генерального штаба ВСУ о положении дел на фронте на утро 26 апреля сообщается, что в районе населенного пункта Большая Александровка Херсонской области защитники Украины уничтожили склад с боеприпасами и большое количество личного состава врага.
Сообщается о более чем 70 человек убитыми, с ремаркой, что точное количество погибших уточняется.
Также подразделения оккупантов понесли потери в личном составе в районе населенных пунктов Новодмитровка и Белоусово.
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