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ВСУ уничтожили склад с боеприпасами россиян в Херсонской области, десятки убитых

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Удачная операция украинских воинов

ВСУ уничтожили склад с боеприпасами россиян в Херсонской области, десятки убитых

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В сводке Генерального штаба ВСУ о положении дел на фронте на утро 26 апреля сообщается, что в районе населенного пункта Большая Александровка Херсонской области защитники Украины уничтожили склад с боеприпасами и большое количество личного состава врага.

Сообщается о более чем 70 человек убитыми, с ремаркой, что точное количество погибших уточняется.

Также подразделения оккупантов понесли потери в личном составе в районе населенных пунктов Новодмитровка и Белоусово.

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В статье: война с Россией
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