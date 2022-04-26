Утренние прилеты. россияне ударили ракетами по Запорожью
Каждая выпущенная орками ракета – это плюс один градус им в котлы в аду
Getty Images / Global Images Ukraine
российская армия утром 26 апреля нанесла ракетный удар по Запорожской области, последствия инцидента на данный момент выясняются. Об этом сообщает Запорожская областная военная администрация на своем Telegram-канале:
"Запорожье. Утром, в 06:50, были зафиксированы "прилеты". Обстоятельства выясняются. Подробности будут позже".
При этом секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртей призвал жителей города находиться в укрытиях до отбоя тревоги, а также не распространять фото- и видеоматериалы в социальных сетях.
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Источник:t.me/zoda_gov_ua
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