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Утренние прилеты. россияне ударили ракетами по Запорожью

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Каждая выпущенная орками ракета – это плюс один градус им в котлы в аду

Утренние прилеты. россияне ударили ракетами по Запорожью

Getty Images / Global Images Ukraine

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российская армия утром 26 апреля нанесла ракетный удар по Запорожской области, последствия инцидента на данный момент выясняются. Об этом сообщает Запорожская областная военная администрация на своем Telegram-канале:

"Запорожье. Утром, в 06:50, были зафиксированы "прилеты". Обстоятельства выясняются. Подробности будут позже".

При этом секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртей призвал жителей города находиться в укрытиях до отбоя тревоги, а также не распространять фото- и видеоматериалы в социальных сетях.

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В статье: война с Россией
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Источник:
t.me/zoda_gov_ua

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