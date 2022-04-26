Утренние прилеты. россияне ударили ракетами по Запорожью

российская армия утром 26 апреля нанесла ракетный удар по Запорожской области, последствия инцидента на данный момент выясняются. Об этом сообщает Запорожская областная военная администрация на своем Telegram-канале:

"Запорожье. Утром, в 06:50, были зафиксированы "прилеты". Обстоятельства выясняются. Подробности будут позже".

При этом секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртей призвал жителей города находиться в укрытиях до отбоя тревоги, а также не распространять фото- и видеоматериалы в социальных сетях.