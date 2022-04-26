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Огромная сумма. Украина просит у США ежемесячную экономическую помощь до июня включительно

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Огромная сумма. Украина просит у США ежемесячную экономическую помощь до июня включительно

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Украина просит 2 миллиарда экономической помощи у США каждый месяц, чтобы противостоять гуманитарному кризису из-за широкомасштабного вторжения рф. Об этом сообщает издание The Washington Post.

По информации источника, на встречах с высокопоставленными официальными лицами США министр финансов Сергей Марченко заявил, что Украина ищет не менее 5 миллиардов долларов экономической помощи ежемесячно, 2 миллиарда из которых будут поступать непосредственно из Вашингтона.

Благодаря мощному финансированию, как отметил Марченко, Украина выиграет войну с российскими орками, покроет неотложные расходы в ближайшие три месяца и не усугубит гуманитарный кризис. Украина не хочет печатать дополнительные деньги самостоятельно, так как подобный шаг станет причиной инфляции.

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В статье: война с Россией
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Источник:
washingtonpost.com

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