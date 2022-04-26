Огромная сумма. Украина просит у США ежемесячную экономическую помощь до июня включительно
Выстоим!
Getty Images / Global Images Ukraine
Украина просит 2 миллиарда экономической помощи у США каждый месяц, чтобы противостоять гуманитарному кризису из-за широкомасштабного вторжения рф. Об этом сообщает издание The Washington Post.
По информации источника, на встречах с высокопоставленными официальными лицами США министр финансов Сергей Марченко заявил, что Украина ищет не менее 5 миллиардов долларов экономической помощи ежемесячно, 2 миллиарда из которых будут поступать непосредственно из Вашингтона.
Благодаря мощному финансированию, как отметил Марченко, Украина выиграет войну с российскими орками, покроет неотложные расходы в ближайшие три месяца и не усугубит гуманитарный кризис. Украина не хочет печатать дополнительные деньги самостоятельно, так как подобный шаг станет причиной инфляции.
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