Манчестер Сити - Реал: вспомните футболистов, игравших в этих командах? Квиз от UA-Футбол
На тест есть три минуты
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
26 апреля состоится первый из двух полуфинальных матчей Лиги чемпионов 2021/22 - "Манчестер Сити" на родном "Этихад Стедиум" будет принимать мадридский "Реал".
Перед этим противостоянием предлагаем вам освежить в памяти игроков, выступавших за "Сити" и "Реал". В квизе - 20 футболистов, на прохождение викторины есть три минуты. В тесте будут встречаться футболисты, которые в своей карьере играли за один из этих клубов, за обе команды или вообще не имеют опыта выступлений ни за один из этих коллективов.
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