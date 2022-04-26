Киевский фантазиста: сегодня отмечает День рождения Александр Заваров
Он был призван заменить Платини в Турине
Getty Images / Global Images Ukraine
Александр Анатольевич Заваров родился 26 апреля 1961 года в Луганске. Советский и украинский полузащитник, мастер спорта СССР международного класса, заслуженный мастер спорта СССР. Окончил Луганский педагогический институт.
Выступал за "Зарю", "Динамо" (чемпион СССР, обладатель Кубка и Суперкубка страны, Кубка обладателей Кубков и Суперкубка УЕФА), "Ювентус" (обладатель Кубов УЕФА и Италии) и "Нанси". В составе сборной СССР становился вице-чемпионом Европы (1988).
Заваров тренировал киевский "Арсенал", "Металлист" и сборную Украины.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Утренние прилеты. россияне ударили ракетами по Запорожью
- Победа Шахтера, шанс для Зинченко, календарь молодежки. Главные новости за 25 апреля
- Ждем в основе Зинченко. Ман Сити - Реал Мадрид. Анонс и прогноз полуфинала ЛЧ на 26.04.2022
- Голливудский актер приехал во Львов, где спит на улице, ночует в бомбоубежищах и помогает людям
- Популярный музыкант Эд Ширан выпустил клип, который был снят в Киеве. ВИДЕО
- Джавелины, Байрактары и украинские котики - уже на полках украинских магазинов игрушек. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Черноморчик (Одесса )
26.04.2022 в 10:10
Ответить
0
0
Лучшие букмекеры
загрузка...