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Киевский фантазиста: сегодня отмечает День рождения Александр Заваров

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Он был призван заменить Платини в Турине

Киевский фантазиста: сегодня отмечает День рождения Александр Заваров

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Александр Анатольевич Заваров родился 26 апреля 1961 года в Луганске. Советский и украинский полузащитник, мастер спорта СССР международного класса, заслуженный мастер спорта СССР. Окончил Луганский педагогический институт.

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Выступал за "Зарю", "Динамо" (чемпион СССР, обладатель Кубка и Суперкубка страны, Кубка обладателей Кубков и Суперкубка УЕФА), "Ювентус" (обладатель Кубов УЕФА и Италии) и "Нанси". В составе сборной СССР становился вице-чемпионом Европы (1988).

Киевский фантазиста: сегодня отмечает День рождения Александр Заваров - изображение 1

Заваров тренировал киевский "Арсенал", "Металлист" и сборную Украины.

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В статье: Александр Заваров
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Комментарии (1)
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Черноморчик (Одесса )
26.04.2022 в 10:10
Футболист був гарний , а як людина , гівно .
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