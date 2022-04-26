"В москве чувствуют поражение". Кулеба и Подоляк отреагировали на заявления сергея лаврова

Ранее глава мид россии сергей лавров отметил, что сейчас существуют "реальная опасность начала третьей мировой войны" плюс "риски ядерной войны". Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и Советник руководителя Офиса Президента Украины Михаил Подоляк прокомментировали слова шута путина:

"россия теряет последнюю надежду отпугнуть мир от поддержки Украины. Отсюда разговоры о "реальной" опасности Третьей мировой. Это означает, что москва ощущает поражение в Украине. Поэтому мир должен еще больше поддержать нас, чтобы мы победили и защитили европейскую и глобальную безопасность", – заявил Кулеба.

"Пока в одной части мира Илон Маск покупает Twitter в перерывах между запуском ракет в космос, на другой стороне океана российский министр угрожает миру ядерной войной, а в социальных сетях вводится цензура. Цивилизационная пропасть", – сказал Подоляк.

лавров заявил, что риски применения ядерного оружия "весьма существенны" и что "опасность серьезная, она реальная, ее нельзя недооценивать". В то же время, он сказал, что принципиальная позиция государств "ядерной пятерки" - недопустимость применения ядерного оружия и что "мы ни в коем случае не должны допустить третьей мировой войны".