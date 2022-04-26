"В москве чувствуют поражение". Кулеба и Подоляк отреагировали на заявления сергея лаврова
Есть сравнения с Маском
Getty Images / Global Images Ukraine
Ранее глава мид россии сергей лавров отметил, что сейчас существуют "реальная опасность начала третьей мировой войны" плюс "риски ядерной войны". Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и Советник руководителя Офиса Президента Украины Михаил Подоляк прокомментировали слова шута путина:
"россия теряет последнюю надежду отпугнуть мир от поддержки Украины. Отсюда разговоры о "реальной" опасности Третьей мировой. Это означает, что москва ощущает поражение в Украине. Поэтому мир должен еще больше поддержать нас, чтобы мы победили и защитили европейскую и глобальную безопасность", – заявил Кулеба.
"Пока в одной части мира Илон Маск покупает Twitter в перерывах между запуском ракет в космос, на другой стороне океана российский министр угрожает миру ядерной войной, а в социальных сетях вводится цензура. Цивилизационная пропасть", – сказал Подоляк.
лавров заявил, что риски применения ядерного оружия "весьма существенны" и что "опасность серьезная, она реальная, ее нельзя недооценивать". В то же время, он сказал, что принципиальная позиция государств "ядерной пятерки" - недопустимость применения ядерного оружия и что "мы ни в коем случае не должны допустить третьей мировой войны".
Популярное сейчас
- Утренние прилеты. россияне ударили ракетами по Запорожью
- В Ирпене мародеры кинули гранату в местных женщин, одна из них в критическом состоянии
- Польша передала Украине свои танки - премьер-министр Моравецкий
- УП: Григорий Суркис был задержан на границе - он вывозил 13 часов
- Голливудский актер приехал во Львов, где спит на улице, ночует в бомбоубежищах и помогает людям
- Ирина и Николай Морозюки стали родителями во второй раз. ФОТО