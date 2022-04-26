Обостряют ситуацию. В Приднестровье взорвали две антенны радиоцентра

Министерство внутренних дел так называемой "Приднестровской Молдавской Республики" сообщило о взрывах в селе Маяк Григориопольского района.

Сообщается, что были взорваны две мощные антенны радиоцентра, ретранслировавшие радио рф. МВД предоставляет фото разрушенных вышек. Сообщается, что никто не пострадал.

Отметим, что разрушение антенн произошло на следующий день после того, как в понедельник было обстреляно министерство государственной безопасности Приднестровья. Возле здания был обнаружен тубус от находящегося на вооружении россии РПГ-27 "Таволга".

Впоследствии Главное управление разведки Министерства обороны Украины заявило, что взрывы в ПМР были спланированной провокацией российских спецслужб. Сообщалось, что еще за три дня до инцидента руководители ПМР уже готовились к спецоперации и позаботились об обустройстве защищенного и комфортного бункера. Украинское ГУР опубликовало соответствующий документ.

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Также стоит добавить, что 22 апреля заместитель командующего войсками Центрального военного округа РФ, генерал-майор Рустам Миннекаев озвучил планы по непризнанной "ПМР". Он заявил, что у российской армии есть задача "установления полного контроля над Донбассом и южной Украиной". После этого оккупанты должны пробить коридор в непризнанную "ПМР", где "отмечаются факты притеснений русскоязычного населения".

Между тем, агентство УНИАН опубликовало сообщение, что, по неподтвержденной информации, в Приднестровье был обстрелян военный аэродром.