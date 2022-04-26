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Настреляли танков и ББМ. Новые данные Генштаба о потерях россиян в войне с Украиной

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Потери в живой силе превысили 22 тысячи

Настреляли танков и ББМ. Новые данные Генштаба о потерях россиян в войне с Украиной

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Генеральный штаб ВСУ опубликовал данные по общим боевым потерям российской армии с момента полномасштабного вторжения 24 февраля по 26 апреля.

Потери личного состава россиян превысили 22 тысячи, по состоянию на сегодняшний день составляют 22100 человек, за минувшие сутки было ликвидировано 200 оккупантов.

Потери россиян в технике:

  • танков - 918 (+34 в сутки) ед,
  • боевых бронированных машин - 2308 (+50) ед,
  • артиллерийских систем - 416 (+5) ед,
  • РСЗО - 149 ед,
  • средства ПВО - 69 ед,
  • самолетов - 184 (+3) ед,
  • вертолетов - 154 ед,
  • автомобильной техники - 1643 (+77) ед,
  • корабли /катера - 8 ед,
  • цистерн с ГСМ – 76,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 205 (+4),
  • специальная техника - 31 (+3),
  • пусковые установки ОТРК/ТРК - 4(+0).

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В статье: война с Россией
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