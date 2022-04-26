Один человек погиб. Ракетный обстрел в Запорожье – известно, куда попала ракета

Утром две российские ракеты попали в одно из предприятий Запорожья. На месте работают соответствующие службы. Об этом сообщили секретарь городского совета Анатолий Куртев и Запорожская ОВА.

"Информация о утренней вражеской атаке. Известно, что утром на территорию одного из предприятий города попали две рашистские управляемые ракеты. Третья ракета разорвалась в воздухе. Повреждения и разрушения получили инфраструктурные объекты предприятия. На месте работают все соответствующие службы".

"По предварительной информации известно об одном погибшем и одном раненом. Сейчас идет ликвидация последствий происшествия, поэтому количество пострадавших может быть уточнено".