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Один человек погиб. Ракетный обстрел в Запорожье – известно, куда попала ракета

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Один человек погиб. Ракетный обстрел в Запорожье – известно, куда попала ракета

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Утром две российские ракеты попали в одно из предприятий Запорожья. На месте работают соответствующие службы. Об этом сообщили секретарь городского совета Анатолий Куртев и Запорожская ОВА.

"Информация о утренней вражеской атаке. Известно, что утром на территорию одного из предприятий города попали две рашистские управляемые ракеты. Третья ракета разорвалась в воздухе. Повреждения и разрушения получили инфраструктурные объекты предприятия. На месте работают все соответствующие службы".

"По предварительной информации известно об одном погибшем и одном раненом. Сейчас идет ликвидация последствий происшествия, поэтому количество пострадавших может быть уточнено".

Читайте такжеУтренние прилеты. россияне ударили ракетами по Запорожью

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В статье: война с Россией
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Источник:
t.me/zoda_gov_ua

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