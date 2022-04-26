Украина имеет право атаковать военные объекты на россии - Министр ВС Британии
В Лондоне всегда отличались трезвой оценкой ситуации
Джеймс Гіппі, фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Британия поддерживает право Украины атаковать территорию россии и использовать для этого предоставленные Западом вооружения.
Об этом заявил министр вооруженных сил Великобритании Джеймс Гиппи в интервью Times Radio.
«Совершенно законно для Украины целить в военные объекты на территории россии, чтобы нарушить логистику», - сказал глава британского оборонного ведомства.
Напомним, ранее стало известно, что британские власти направят Украине 20 самоходных артиллерийских установок AS-90, стреляющих на расстояние до 24-х км, и 45 тысяч снарядов к ним. При этом другие страны Запада поставляют Украине оружие с дальностью 40 и более километров.
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