Украина имеет право атаковать военные объекты на россии - Министр ВС Британии

Британия поддерживает право Украины атаковать территорию россии и использовать для этого предоставленные Западом вооружения.

Об этом заявил министр вооруженных сил Великобритании Джеймс Гиппи в интервью Times Radio.

«Совершенно законно для Украины целить в военные объекты на территории россии, чтобы нарушить логистику», - сказал глава британского оборонного ведомства.

Напомним, ранее стало известно, что британские власти направят Украине 20 самоходных артиллерийских установок AS-90, стреляющих на расстояние до 24-х км, и 45 тысяч снарядов к ним. При этом другие страны Запада поставляют Украине оружие с дальностью 40 и более километров.