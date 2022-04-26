Экс-игрок Карпат отдал жизнь, защищая Украину от российских захватчиков
Война забирает патриотов
Фото: facebook.com/people/Новоград-Волинська-міська-рада
В войне с российскими захватчиками погиб 44-летний Артур Гриценко – футболист и выпускник Львовского колледжа спорта. Спортсмен защищал Украину в рядах ВСУ в десантно-штурмовых войсках.
Мужчина погиб 22 апреля в зоне боевых действий в Харьковской области. Об этом сообщается на Facebook-странице отделения НОК Украины во Львовской области.
Отметим, Артур Гриценко - воспитанник житомирского и львовского футбола. На профессиональном уровне выступал за ФК "Львов", "Карпаты-2", "Галичину-Карпаты", "Газовик-Скалу" и другие украинские клубы, а с 2010-го играл за любительские коллективы.
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