Экс-игрок Карпат отдал жизнь, защищая Украину от российских захватчиков

В войне с российскими захватчиками погиб 44-летний Артур Гриценко – футболист и выпускник Львовского колледжа спорта. Спортсмен защищал Украину в рядах ВСУ в десантно-штурмовых войсках.

Мужчина погиб 22 апреля в зоне боевых действий в Харьковской области. Об этом сообщается на Facebook-странице отделения НОК Украины во Львовской области.

Отметим, Артур Гриценко - воспитанник житомирского и львовского футбола. На профессиональном уровне выступал за ФК "Львов", "Карпаты-2", "Галичину-Карпаты", "Газовик-Скалу" и другие украинские клубы, а с 2010-го играл за любительские коллективы.