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Кишинев созвал Совбез, Тирасполь ввел красный уровень угрозы, о Приднестровье заговорили в ДНР

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Ситуация накаляется

Кишинев созвал Совбез, Тирасполь ввел красный уровень угрозы, о Приднестровье заговорили в ДНР

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

За последние два дня ситуация в так называемой Приднестровской Молдавской Республике (оккупированной россией части Молдовы после распада СССР) резко обострилась.

В понедельник, 25 апреля было обстреляно здание министерства госбезопасности Приднестровья, во вторник были уничтожены две вышки радиотелецентра. К тому же власти Приднестровья заявили о теракте в воинской части в селе Парканы.

Украинская разведка заявила о спланированной провокации российских спецлужб, вспомнив о недавнем заявление командования армии рф о желании проложить коридор к Приднестровью.

В связи с сложившейся ситуацией президент Молдовы Мая Санду заявила о созыве Совета безопасности страны.

В Тирасполе уже провели заседание совбеза и объявили о введении красного уровня террористической опасности в Приднестровье, что "предусматривает принятие дополнительных мер по обеспечению безопасности". Об этом заявил президент Приднестровья Вадим Красносельский.

Стоит обратить внимание и на заявление президента так званой Донецкой народной республики Дениса Пушилина, которое цитируют российские пропагандистские СМИ. Он в частности заявил, что "после выхода (войск рф – прим.) к границам Донецкой области нужно начинать следующий этап операции с учётом происходящего в Приднестровье и обстрелов приграничных с Украиной областей россии".

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В статье: война с Россией
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