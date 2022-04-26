Мэр Николаева: Город готовится к полномасштабному вторжению

Городские власти Николаева готовятся к нападению или осаде города. Об этом в интервью Украинской правде сообщил мэр города Александр Сенкевич.

"Мы ожидаем нападение или осаду города Николаев. Уже сегодня мы готовим вместе с нашими военными оборонительные сооружения. Как в окрестностях города, так и внутри. Наши коммунальные службы сейчас выполняют роль стройбата. Мы строим, заливаем, бетонируем".