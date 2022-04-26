Мэр Николаева: Город готовится к полномасштабному вторжению
Враг будет разбит
УП
Городские власти Николаева готовятся к нападению или осаде города. Об этом в интервью Украинской правде сообщил мэр города Александр Сенкевич.
"Мы ожидаем нападение или осаду города Николаев. Уже сегодня мы готовим вместе с нашими военными оборонительные сооружения. Как в окрестностях города, так и внутри. Наши коммунальные службы сейчас выполняют роль стройбата. Мы строим, заливаем, бетонируем".
"Кроме того, мы еще вытаскиваем из полей российскую военную технику. Уже вытащили 38 единиц – среди них танки, пушки, машины. Все, что не успевают селяне разобрать, мы забираем, ремонтируем и передаем ВСУ. Так что скажу коротко: мы готовимся к полномасштабному вторжению".
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