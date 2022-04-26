А я вам сейчас покажу... Глава МЗС Латвии поднял на смех очередной бред от лукашенка
Просто уничтожил.
Getty Images / Global Images Ukraine
Непризнанный никем, кроме самог себя, глава Беларуси александр лукашенко продолжает находится в своей вселенной.
В своем очереденом комедийном выступлении тиран заявил, что литовцы, латишы и поляки "стоят вдоль границы и просят пустить их, купить гречки и соли".
"А я вам сейчас покажу, откуда на Беларусь... стоят за гречкой и солью", - лаконично затроллил лукашенка глава МВЗ Латвии Эдгарс Ринкевичс.
А я сейчас вам покажу, откуда на Беларусь… за гречкой и солю стоят https://t.co/MJFNXre2Nc— Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) April 24, 2022
Ни добавить, ни убавить.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Мэр Николаева: Город готовится к полномасштабному вторжению
- Кишинев созвал Совбез, Тирасполь ввел красный уровень угрозы, о Приднестровье заговорили в ДНР
- Утренние прилеты. россияне ударили ракетами по Запорожью
- Голливудский актер приехал во Львов, где спит на улице, ночует в бомбоубежищах и помогает людям
- Кондитер - в мирной жизни, наводчица - во время войны. Удивительная история украинской красотки
- Гитарист известной группы Green Grey вступил в ряды ЗСУ
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
загрузка...