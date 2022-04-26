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А я вам сейчас покажу... Глава МЗС Латвии поднял на смех очередной бред от лукашенка

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Просто уничтожил.

А я вам сейчас покажу... Глава МЗС Латвии поднял на смех очередной бред от лукашенка

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Непризнанный никем, кроме самог себя, глава Беларуси александр лукашенко продолжает находится в своей вселенной.

В своем очереденом комедийном выступлении тиран заявил, что литовцы, латишы и поляки "стоят вдоль границы и просят пустить их, купить гречки и соли".

"А я вам сейчас покажу, откуда на Беларусь... стоят за гречкой и солью", - лаконично затроллил лукашенка глава МВЗ Латвии Эдгарс Ринкевичс.

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В статье: война с Россией
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