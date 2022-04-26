А я вам сейчас покажу... Глава МЗС Латвии поднял на смех очередной бред от лукашенка

Непризнанный никем, кроме самог себя, глава Беларуси александр лукашенко продолжает находится в своей вселенной.

В своем очереденом комедийном выступлении тиран заявил, что литовцы, латишы и поляки "стоят вдоль границы и просят пустить их, купить гречки и соли".

"А я вам сейчас покажу, откуда на Беларусь... стоят за гречкой и солью", - лаконично затроллил лукашенка глава МВЗ Латвии Эдгарс Ринкевичс.

А я сейчас вам покажу, откуда на Беларусь… за гречкой и солю стоят https://t.co/MJFNXre2Nc — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) April 24, 2022

Ни добавить, ни убавить.