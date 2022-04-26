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Попал под обстрел. Итальянский вратарь, который воюет за Украину, получил ранение

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Ранее он не выходил на связь

Попал под обстрел. Итальянский вратарь, который воюет за Украину, получил ранение

Фото: t.me/s/GianlucaLapadula

Новина українською

29-летний вратарь ряда итальянских клубов Иван Лука Вавассори добровольно приехал воевать в Украину против российских захватчиков. Футболист родился в россии, но в детстве его усыновила итальянская семья.

Социальные сети продолжали вести друзья спортсмена. И именно они начали бить тревогу - голкипер несколько дней не выходил на связь. Позже появилась информация, что его полк попал под обстрел во время спасательной операции в Мариуполе.

Впоследствии на той же странице Ивана сообщили, что бригада Вавассори выжила, но есть 5 убитых и 7 раненых. Имена пока не уточнили. Они находились в окружении.

Сегодня, 26 апреля, стало известно, что Вавассори жив, но он получил ранение и находится в госпитале. Этой информацией поделился украинский журналист Юрий Шевченко в своем Telegram-канале. Больше каких-либо подробностей нет.

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В статье: война с Россией
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