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Пострадали гражданские. Азов показал последствия непрекращающихся обстрелов от россиян

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Страдают обычные люди

Пострадали гражданские. Азов показал последствия непрекращающихся обстрелов от россиян

Азов

Новина українською

Завод "Азовсталь", в котором находятся защитники Мариуполя, где в подвалах прячутся от обстрелов гражданские, продолжают накрывать вражеским огнем.

Только за минувшую ночь было совершено 35 авиаударов, в ходе которых произошло возгорание одного из цехов. Но, самое важное, – от них пострадали гражданские, которые сейчас находятся под завалами. Военнослужащие полка "Азов" оказывают первую медицинскую помощь и прилагают все усилия, чтобы освободить гражданских из-под завалов.

россия подло и цинично вторглась в Украину в ночь на 24 февраля. Таким образом, война идет уже больше 2 месяцев. Враг продолжает нести огромные как человеческие, так и материальные потери.

Многие населенные пункты, в которых происходят ожесточенные бои, находятся на грани гуманитарной катастрофы. Оккупанты не дают возможности мирным жителям эвакуироваться и занимаются мародерством. Также орки постоянно обстреливают ракетами мирное население нашей страны.

Читайте также"Россияне от мирной жизни нас спасают". Азов показал ещё одно видео с гражданскими из Азовстали

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В статье: война с Россией Азов Азовсталь
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