Пострадали гражданские. Азов показал последствия непрекращающихся обстрелов от россиян
Страдают обычные люди
Азов
Завод "Азовсталь", в котором находятся защитники Мариуполя, где в подвалах прячутся от обстрелов гражданские, продолжают накрывать вражеским огнем.
Только за минувшую ночь было совершено 35 авиаударов, в ходе которых произошло возгорание одного из цехов. Но, самое важное, – от них пострадали гражданские, которые сейчас находятся под завалами. Военнослужащие полка "Азов" оказывают первую медицинскую помощь и прилагают все усилия, чтобы освободить гражданских из-под завалов.
россия подло и цинично вторглась в Украину в ночь на 24 февраля. Таким образом, война идет уже больше 2 месяцев. Враг продолжает нести огромные как человеческие, так и материальные потери.
Многие населенные пункты, в которых происходят ожесточенные бои, находятся на грани гуманитарной катастрофы. Оккупанты не дают возможности мирным жителям эвакуироваться и занимаются мародерством. Также орки постоянно обстреливают ракетами мирное население нашей страны.
Популярное сейчас
- Кишинев созвал Совбез, Тирасполь ввел красный уровень угрозы, о Приднестровье заговорили в ДНР
- Утренние прилеты. россияне ударили ракетами по Запорожью
- Победа Шахтера, шанс для Зинченко, календарь молодежки. Главные новости за 25 апреля
- Голливудский актер приехал во Львов, где спит на улице, ночует в бомбоубежищах и помогает людям
- Кондитер - в мирной жизни, наводчица - во время войны. Удивительная история украинской красотки
- Джавелины, Байрактары и украинские котики - уже на полках украинских магазинов игрушек. ФОТО
Новости по теме
- 16:04 Украинские "Бог смотрит на город Марии сверху". Азов показал ФОТО уничтоженного Мариуполя
- 09:47 Украинские "Хочется увидеть солнце". Азов показал видео с детьми из подвалов Азовстали
- 21:26 Украинские Замкомандир полка Азов заявил, что Подоляк и Арахамия готовы провести встречу с российскими переговорщиками в Мариуполе