При демонтаже скульптур Дружбы народов у русского рабочего отвалилась голова - ВИДЕО

Сегодня в Киеве демонтировали скульптуры возле Арки дружбы народов.

Данные бронзовые бронзовую скульптуры двух рабочих были установлены в 1982 году "на ознаменование воссоединения Украины с россией".

Интересно, вернее даже символично, что при демонтаже у русского рабочего отвалилась голова.