При демонтаже скульптур Дружбы народов у русского рабочего отвалилась голова - ВИДЕО
Символично
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Сегодня в Киеве демонтировали скульптуры возле Арки дружбы народов.
Данные бронзовые бронзовую скульптуры двух рабочих были установлены в 1982 году "на ознаменование воссоединения Украины с россией".
Интересно, вернее даже символично, что при демонтаже у русского рабочего отвалилась голова.
Также ранее мэр Киева Виталий Кличко ранее заявлял, что
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