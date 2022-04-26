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При демонтаже скульптур Дружбы народов у русского рабочего отвалилась голова - ВИДЕО

Общие новости
(2 голосов)

Символично

При демонтаже скульптур Дружбы народов у русского рабочего отвалилась голова - ВИДЕО

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Новина українською

Сегодня в Киеве демонтировали скульптуры возле Арки дружбы народов.

Данные бронзовые бронзовую скульптуры двух рабочих были установлены в 1982 году "на ознаменование воссоединения Украины с россией".

Интересно, вернее даже символично, что при демонтаже у русского рабочего отвалилась голова.

Также ранее мэр Киева Виталий Кличко ранее заявлял, что сама Арка будет переименована и подсвечена цветами украинского флага.

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В статье: война с Россией
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