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Генсек ООН предлагает создать трехстороннюю контактную группу для решения гуманитарных вопросов в Украине

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ООН-Украина-россия

Генсек ООН предлагает создать трехстороннюю контактную группу для решения гуманитарных вопросов в Украине

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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш предлагает создать контактную группу в формате ООН-Россия-Украина для решения гуманитарных вопросов в Украине.

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Об этом он заявил во вторник на пресс-конференции в Москве по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, передает Интерфакс-Украина".

"Гуманитарные коридоры, которые были бы безопасными и эффективными, необходимы: такие коридоры, которых придерживались бы все для эвакуации гражданских лиц и доставки нужной помощи. С этой целью я предложил создание контактной группы по гуманитарным вопросам, которая бы объединила ООН, Россию и Украину для поиска возможностей, открытие безопасных коридоров с местным прекращением огня для гарантий того, чтобы эти коридоры были эффективными", - сказал Гутерриш.

Также он отметил, что мир столкнулся с "кризисом внутри кризиса" в Мариуполе.

"Сотни, тысячи гражданских лиц нуждаются в гуманитарной помощи, многие нуждаются в эвакуации. ООН готова полностью мобилизовать свои человеческие и логистические ресурсы, чтобы спасти людей в Мариуполе. Я предложил координировать работу ООН, Международного Красного креста, Украины и России для того, чтобы организовать безопасную эвакуацию гражданских лиц, желающих уехать, и на заводе "Азовсталь", и в городе, в любом направлении, которое они изберут, а также предоставить необходимую гуманитарную помощь", - добавил генсек ООН.

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В статье: война с Россией
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