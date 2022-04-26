Генсек ООН предлагает создать трехстороннюю контактную группу для решения гуманитарных вопросов в Украине

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш предлагает создать контактную группу в формате ООН-Россия-Украина для решения гуманитарных вопросов в Украине.

Об этом он заявил во вторник на пресс-конференции в Москве по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, передает Интерфакс-Украина".

"Гуманитарные коридоры, которые были бы безопасными и эффективными, необходимы: такие коридоры, которых придерживались бы все для эвакуации гражданских лиц и доставки нужной помощи. С этой целью я предложил создание контактной группы по гуманитарным вопросам, которая бы объединила ООН, Россию и Украину для поиска возможностей, открытие безопасных коридоров с местным прекращением огня для гарантий того, чтобы эти коридоры были эффективными", - сказал Гутерриш.

Также он отметил, что мир столкнулся с "кризисом внутри кризиса" в Мариуполе.