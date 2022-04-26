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На Харьковщине уничтожен очередной российский вертолет Ка-52 Аллигатор

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Еще один вертолет оккупантов приземлили бойцы ЗСУ

На Харьковщине уничтожен очередной российский вертолет Ка-52 Аллигатор

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Еще один российский вертолет Ка-52 (Аллигатор) уничтожили воины Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины в Харьковской области.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Отмечается, что боевой вертолет Ка-52 "Аллигатор" является одной из новейших разработок российского оборонпрома.

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Выпускается с 2008 года, имеет на вооружении пушечную установку с лазерной системой наведения, противотанковый ракетный комплекс, авиабомбы и другое оружие.

Стоимость Ка-52 – около 16 миллионов долларов США.

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В статье: война с Россией
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Источник:
Генштаб ЗСУ

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