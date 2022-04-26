На Харьковщине уничтожен очередной российский вертолет Ка-52 Аллигатор
Еще один вертолет оккупантов приземлили бойцы ЗСУ
Getty Images/Global Images Ukraine
Еще один российский вертолет Ка-52 (Аллигатор) уничтожили воины Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины в Харьковской области.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Отмечается, что боевой вертолет Ка-52 "Аллигатор" является одной из новейших разработок российского оборонпрома.
Выпускается с 2008 года, имеет на вооружении пушечную установку с лазерной системой наведения, противотанковый ракетный комплекс, авиабомбы и другое оружие.
Стоимость Ка-52 – около 16 миллионов долларов США.
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Источник:Генштаб ЗСУ
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