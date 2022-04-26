Оккупанты назначили своих "председателя ОГА" и "мэра" Херсона

В захваченном городском совете Херсона оккупанты и коллаборанты провели совещание, на котором назначили так называемого "председателя" Херсонской ОГА Владимира Сальдо и "председателя" Херсонской городской администрации Александра Кобеца.

Читайте также Оккупанты заняли здание горсовета Херсона, мэрия приостановила работу

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Геннадий Лагута в Telegram.

"Я убежден, что эти коллаборанты и их сообщники после нашей победы понесут ответственность. Эти назначения незаконны", - написал Лагута.

Напомним, что 65-летний Владимир Сальдо был мэром Херсона с 2002 по 2012 год (три каденции), нардепом от Партии регионов в Верховной Раде 7 созыва. С начала полномасштабной войны поддержал русскую оккупацию Херсона.

Александр Кобец, преподаватель профессионально-морского лицея Херсонской государственной морской академии, в 2020 году баллотировался в Херсонский горсовет от партии "Голос", был водителем мэра Херсона Колыхаева.