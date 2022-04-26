Оккупанты назначили своих "председателя ОГА" и "мэра" Херсона
Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Геннадий Лагута
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В захваченном городском совете Херсона оккупанты и коллаборанты провели совещание, на котором назначили так называемого "председателя" Херсонской ОГА Владимира Сальдо и "председателя" Херсонской городской администрации Александра Кобеца.
Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Геннадий Лагута в Telegram.
"Я убежден, что эти коллаборанты и их сообщники после нашей победы понесут ответственность. Эти назначения незаконны", - написал Лагута.
Напомним, что 65-летний Владимир Сальдо был мэром Херсона с 2002 по 2012 год (три каденции), нардепом от Партии регионов в Верховной Раде 7 созыва. С начала полномасштабной войны поддержал русскую оккупацию Херсона.
Александр Кобец, преподаватель профессионально-морского лицея Херсонской государственной морской академии, в 2020 году баллотировался в Херсонский горсовет от партии "Голос", был водителем мэра Херсона Колыхаева.
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