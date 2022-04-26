Россия нанесла ракетный удар по железнодорожному мосту в Одесской области
Движение пока перекрыто
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Российские войска нанесли удар по железнодорожному мосту в Одесской области. Информацию об этом уже подтвердили глава "Укрзалізниці" Александр Камышин и в областной военной администрации.
В 12:36 в результате ракетного обстрела был повреждён мост через Днестровский лиман. Информация про пострадавших пока уточняется. На данный момент по соображениям безопасности мост перекрыт.
Этот железнодорожный мост единственный, который соединяет областной центр и Аккерман, Измаил . Теперь попасть в три района области можно через молдавское село Паланка.
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