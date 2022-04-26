Россия нанесла ракетный удар по железнодорожному мосту в Одесской области

Российские войска нанесли удар по железнодорожному мосту в Одесской области. Информацию об этом уже подтвердили глава "Укрзалізниці" Александр Камышин и в областной военной администрации.

В 12:36 в результате ракетного обстрела был повреждён мост через Днестровский лиман. Информация про пострадавших пока уточняется. На данный момент по соображениям безопасности мост перекрыт.

Этот железнодорожный мост единственный, который соединяет областной центр и Аккерман, Измаил . Теперь попасть в три района области можно через молдавское село Паланка.