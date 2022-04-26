Силы ВСУ из ПЗРК Игла сбили на Днепропетровщине вражескую ракету - ВИДЕО
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В Днепропетровской области украинские воины сбили вражескую ракету. Причем сбита ракета была из ПЗРК "Игла".
Обломки ракеты упали в поле, пострадавших нет.
Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.
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"Наши сбили вражескую ракету ПЗРК «Игла». Обломки рухнули в поле. Никто не пострадал", – написал Резниченко.
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Комментарии (4)
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uprise (Минск)
26.04.2022 в 18:12
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KadimXa (Харьков)
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uprise (Минск)
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Olegyurchak (Хмельницький )
26.04.2022 в 18:01
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