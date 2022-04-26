В ДТЭК Ахметова заявляют, что у холдинга нет никаких отношений с Россией

Энергохолдинг ДТЭК олигарха и владельца "Шахтера" Рината Ахметова потерял активы в рф из-за дефолта по платежам.

Об этом в интервью "Европейской правде" заявил генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко.

"На данный момент у нас уже нет активов в России и нет никаких отношений с Россией. Если говорить о российских шахтах, то у нас был большой долг на балансе этих предприятий. Так как эти шахты были в залоге Сбербанка, акции этих шахт были списаны в счет этого долга", – сообщил Тимченко.

Он добавил, что списание акций предприятий было предусмотрено документами, поскольку произошел дефолт по платежам.

По словам Тимченко, доля активов группы в россии была "мизерно мала" по сравнению с активами в Европе, США и Украине.