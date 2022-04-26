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В ДТЭК Ахметова заявляют, что у холдинга нет никаких отношений с Россией

Общие новости
(2 голосов)

Активов в России у компании уже нет

В ДТЭК Ахметова заявляют, что у холдинга нет никаких отношений с Россией

фото из свободных источников

Новина українською

Энергохолдинг ДТЭК олигарха и владельца "Шахтера" Рината Ахметова потерял активы в рф из-за дефолта по платежам.

Об этом в интервью "Европейской правде" заявил генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко.

"На данный момент у нас уже нет активов в России и нет никаких отношений с Россией. Если говорить о российских шахтах, то у нас был большой долг на балансе этих предприятий. Так как эти шахты были в залоге Сбербанка, акции этих шахт были списаны в счет этого долга", – сообщил Тимченко.

Он добавил, что списание акций предприятий было предусмотрено документами, поскольку произошел дефолт по платежам.

По словам Тимченко, доля активов группы в россии была "мизерно мала" по сравнению с активами в Европе, США и Украине.

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В статье: война с Россией
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Комментарии (6)
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Динамiт (Василькiв)
26.04.2022 в 18:53
ВНИМАНИЕЕ !!! На сайте гадит ...олексин... человек с гомосексуальными наклонностями, колаборант, беженец с пригорода Горловки , мнящий себя попочленцем и малоросом ...он ненавидит Украину и все, что с ней связано.. Эта свинособака постит фейки роспропаганды о партнерах и братских Украине народах... Целыми днями изголяется и унижает украинцев и изголяется над украинским языком, используя несколько десятков ников ( Водитель трамвая, Олексин(Н.), ZNAK_VOPROSA, ТолькоДНЕПР (Днепр), Соколов (Никополь),kotіgorok (Чернiгiв), Ракхитский (Пид.е.р), Счетчик шансов (Полтава), fan sd ) пропагандирует "руSSкий мир" и гадит на символы и людей, которыми гордится наш народ и наша страна... P.S. Дякую Просто Квашину за розслідування по цій падлюці !
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+1
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uprise (Минск)
26.04.2022 в 18:31
Хитрый татарин: "На ДАННЫЙ момент... "
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+2
0
Oлeкcин (Н.)
26.04.2022 в 18:07
ЕС каждый день платит 1 млрд евро русне за нефть и газ. На фоне этого докапываться до ДТЕК - просто смешно.
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-2
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Динамiт (Василькiв)
26.04.2022 в 18:58
Не дочекався п і д е р "асвабадітєлєй" ??? Що свинособака, будеш знову гадити Україні ??? Щоб ти здох смердючий виродок, жертва інцеста...
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-1
Oлeкcин (Н.)
26.04.2022 в 19:45
Просто Какашин, что же ты с Харькова запоребрик не перебрался, а во Львов сбежал?
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DesnaUA (Чернигов)
26.04.2022 в 19:22
О,сєпарня тут...
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0

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