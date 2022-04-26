  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. На россии предложение Украины провести переговоры в Мариуполе назвали "театральным жестом"
В тренде

На россии предложение Украины провести переговоры в Мариуполе назвали "театральным жестом"

Общие новости
(1 голосов)

Об этом заявил министр иностранных дел рф Лавров

На россии предложение Украины провести переговоры в Мариуполе назвали "театральным жестом"

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В Министерстве иностранных дел России ответили на предложение Украины провести переговоры в Мариуполе. Там отвергли такую ​​инициативу, назвав ее "театральным жестом".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Как информирует издание, отвечая на вопрос о перспективе переговоров в Мариуполе, глава МИД рф Сергей Лавров сказал, что это "театральный жест" из Украины, и украинцы таким образом "хотели еще одну слезную сцену поставить".

Лавров также повторил утверждение России о том, что она все еще ждет ответа президента Украины Владимира Зеленского на ее предложения, которые якобы переданы Киеву еще 10 дней назад.

Читайте такжеЗеленский подтвердил об ультиматуме: Украина выйдет из переговоров с рф, если будет псевдореферендум в Херсоне

"Если речь идет о серьезной настроенности на работу в рамках переговоров, то лучше бы они ответили на наши предложения, которые уже более 10 дней находятся на их стороне, и о которых, как выяснилось, Зеленский даже не слышал", - сказал он.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...