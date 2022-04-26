На россии предложение Украины провести переговоры в Мариуполе назвали "театральным жестом"
Об этом заявил министр иностранных дел рф Лавров
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В Министерстве иностранных дел России ответили на предложение Украины провести переговоры в Мариуполе. Там отвергли такую инициативу, назвав ее "театральным жестом".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.
Как информирует издание, отвечая на вопрос о перспективе переговоров в Мариуполе, глава МИД рф Сергей Лавров сказал, что это "театральный жест" из Украины, и украинцы таким образом "хотели еще одну слезную сцену поставить".
Лавров также повторил утверждение России о том, что она все еще ждет ответа президента Украины Владимира Зеленского на ее предложения, которые якобы переданы Киеву еще 10 дней назад.
"Если речь идет о серьезной настроенности на работу в рамках переговоров, то лучше бы они ответили на наши предложения, которые уже более 10 дней находятся на их стороне, и о которых, как выяснилось, Зеленский даже не слышал", - сказал он.
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