Жителю Тернополя, который оправдывал "спецоперацию" рф и действия оккупантов, сообщено о подозрении

Жителю Тернополя сообщено о подозрении в пропаганде войны.

По данным следствия, житель Тернополя в публичных сообщениях открыто поддерживал вооруженную агрессию РФ и активно распространял материалы с оправданием так называемой спецоперации, а также отрицанием преступных действий российских оккупантов.

Во время санкционированного обыска в помещении подозреваемого правоохранители изъяли компьютерную технику с доказательствами его противоправной деятельности.

Мужчине сообщено о подозрении в пропаганде войны (ст. 436 УК Украины).

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляют следственные Управления СБУ в Тернопольской области.