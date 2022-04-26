Жителю Тернополя, который оправдывал "спецоперацию" рф и действия оккупантов, сообщено о подозрении
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Офіс Генерального прокурора
Жителю Тернополя сообщено о подозрении в пропаганде войны.
По данным следствия, житель Тернополя в публичных сообщениях открыто поддерживал вооруженную агрессию РФ и активно распространял материалы с оправданием так называемой спецоперации, а также отрицанием преступных действий российских оккупантов.
Во время санкционированного обыска в помещении подозреваемого правоохранители изъяли компьютерную технику с доказательствами его противоправной деятельности.
Мужчине сообщено о подозрении в пропаганде войны (ст. 436 УК Украины).
Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляют следственные Управления СБУ в Тернопольской области.
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