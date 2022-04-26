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Жителю Тернополя, который оправдывал "спецоперацию" рф и действия оккупантов, сообщено о подозрении

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Жителю Тернополя, который оправдывал "спецоперацию" рф и действия оккупантов, сообщено о подозрении

Офіс Генерального прокурора

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Жителю Тернополя сообщено о подозрении в пропаганде войны.

По данным следствия, житель Тернополя в публичных сообщениях открыто поддерживал вооруженную агрессию РФ и активно распространял материалы с оправданием так называемой спецоперации, а также отрицанием преступных действий российских оккупантов.

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Во время санкционированного обыска в помещении подозреваемого правоохранители изъяли компьютерную технику с доказательствами его противоправной деятельности.

Мужчине сообщено о подозрении в пропаганде войны (ст. 436 УК Украины).

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляют следственные Управления СБУ в Тернопольской области.

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В статье: война с Россией
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