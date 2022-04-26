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рф грозит обстрелами Киева в случае ударов Украиной по объектам в россии

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Очередное заявление миннападения россии

рф грозит обстрелами Киева в случае ударов Украиной по объектам в россии

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Министерство обороны россии грозится наносить удары по "центрам принятий решений" в Киеве, если Украина будет атаковать объекты на территории рф.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

В частности, в Минобороны России обратили внимание на заявление заместителя министра обороны Великобритании Хиппи о нанесении Киевом ударов по объектам в РФ британским оружием.

"Минобороны отметило, что прямое провоцирование Лондоном Киева на нанесение таких ударов в случае попытки их реализации немедленно приведет к пропорциональному ответу. Российские ВС находятся в круглосуточной готовности к нанесению ответных ударов высокоточным оружием по центрам принятий решений в Киеве", - пишет издание.

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В статье: война с Россией
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Источник:
РИА Новости

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