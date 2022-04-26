рф грозит обстрелами Киева в случае ударов Украиной по объектам в россии
Очередное заявление миннападения россии
Getty Images / Global Images Ukraine
Министерство обороны россии грозится наносить удары по "центрам принятий решений" в Киеве, если Украина будет атаковать объекты на территории рф.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.
В частности, в Минобороны России обратили внимание на
"Минобороны отметило, что прямое провоцирование Лондоном Киева на нанесение таких ударов в случае попытки их реализации немедленно приведет к пропорциональному ответу. Российские ВС находятся в круглосуточной готовности к нанесению ответных ударов высокоточным оружием по центрам принятий решений в Киеве", - пишет издание.
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