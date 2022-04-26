  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Разведка: россия готовит ракетный удар по "ПМР" с жертвами среди мирного населения
В тренде

Разведка: россия готовит ракетный удар по "ПМР" с жертвами среди мирного населения

Общие новости
Обновлено
(1 голосов)

россия продолжает нагнетать ситуацию в Приднестровье

Разведка: россия готовит ракетный удар по "ПМР" с жертвами среди мирного населения

Новина українською

россия готовит ракетный удар по так называемой Приднестровской молдавской республике с жертвами среди мирного населения.

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

В частности, жители непризнанной «Приднестровской молдавской республики» получают СМС, от имени якобы Вооруженных сил и спецслужб Украины. В них содержится предупреждение о "ракетном и артиллерийском" ударе по территории "ПМР".

Читайте такжеНовости импортозамещения. На россии заканчиваются сервера

Эти сообщения активно освещаются российскими пропагандистскими информационными ресурсами.

ГУР заявляет, что Украина не имеет никакого отношения к этой и подобным провокациям.

Подобные фейки и инциденты, которые предположительно произойдут на территории "ПМР", не что иное, как очередная провокация российских спецслужб против Украины и Молдовы.

Разведка: россия готовит ракетный удар по "ПМР" с жертвами среди мирного населения - изображение 1
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...