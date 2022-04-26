Разведка: россия готовит ракетный удар по "ПМР" с жертвами среди мирного населения

россия готовит ракетный удар по так называемой Приднестровской молдавской республике с жертвами среди мирного населения.

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

В частности, жители непризнанной «Приднестровской молдавской республики» получают СМС, от имени якобы Вооруженных сил и спецслужб Украины. В них содержится предупреждение о "ракетном и артиллерийском" ударе по территории "ПМР".

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Эти сообщения активно освещаются российскими пропагандистскими информационными ресурсами.

ГУР заявляет, что Украина не имеет никакого отношения к этой и подобным провокациям.

Подобные фейки и инциденты, которые предположительно произойдут на территории "ПМР", не что иное, как очередная провокация российских спецслужб против Украины и Молдовы.