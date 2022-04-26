В "ПМР" подразделения российских войск приведены в полную боевую готовность - Генштаб ВСУ

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины опубликовал новый свод о ситуации на фронте. По информации Генштаба, российские войска в "Приднестровской Молдавской Республике" приведены в полную боевую готовность. На других направлениях украинские защитники держат оборону и продолжают методично наносить потери российским оккупантам.

Противник продолжает наносить ракетно-бомбовые удары по объектам военной и гражданской инфраструктуры.

На Слобожанском направлении вражеские группировки из состава подразделений 6 и общевойсковой армии Западного военного округа, береговых войск балтийского и северного флотов продолжают частично блокировать Харьков и обстреливать его.

На Изюмском направлении части и подразделения противника из состава 1 и танковой армии, 20-й и 35-й общевойсковых армий, 68-го армейского корпуса и воздушно-десантных войск, при поддержке артиллерии, проводят наступление в направлении населенного пункта Барвенково. С целью разведки позиций наших войск враг продолжает применять БПЛА в указанном районе.

В приграничных с Украиной районах Белгородской области российские оккупанты продолжают удерживать полевые лагеря для восстановления боеспособности и подготовки подразделений. По имеющейся информации, в непосредственной близости от государственной границы Украины в этой области находится до пяти батальонных тактических групп противника.

На Донецком направлении противник ведет активные действия практически на всей линии столкновения. Основные усилия сосредотачиваются на взятии под контроль Рубежного, Попасной и Марьинки.

На Северодонецком направлении, в рамках перегруппировки войск, в направлении Кременной оккупантами перемещено до танкового батальона из состава частей 90-й танковой дивизии, а также понтонно-мостовое подразделение из состава 12-й отдельной инженерной бригады Центрального военного округа.

Для развития наступления в направлении населенного пункта Лиман противник осуществляет наращивание группировки войск.

Российские захватчики не прекращают артиллерийские обстрелы и авиационные удары по Мариуполю. Продолжается блокировка подразделений наших войск в районе завода "Азовсталь.

На Южнобугском и Таврическом направлениях враг продолжает удерживать занятый рубеж, на отдельных направлениях безуспешно пытается улучшить тактическое положение, совершенствует инженерное оборудование своих позиций. Осуществляет обстрелы позиций наших войск.

На территории Приднестровского региона Республики Молдова, подразделения оперативной группы российских войск приведены в боевую готовность "Полная", силовые структуры переведены на усиленный режим несения службы.

На Волынском, Полесском и Северском направлениях определены подразделения вооруженных сил республики беларусь выполняют задачи по усилению охраны участка украинско-белорусской границы.

Украинские защитники и защитницы держат оборону и продолжают методично наносить потери российским оккупантам.