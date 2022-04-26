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Похищенную оккупантами дочь погибшего в Мариуполе чемпиона Украины по водному поло вернули дедушке

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Девочка уже в Киеве под опекой дедушки

Похищенную оккупантами дочь погибшего в Мариуполе чемпиона Украины по водному поло вернули дедушке

Маріупольська міська рада

Новина українською

12-летнюю дочь погибшего в Мариуполе чемпиона Украины по водному поло Евгения Обединского, которую оккупанты ранее вывезли в из Мариуполя в Донецк, удалось вернуть на подконтрольную Украине территорию.

Об этом сообщает Мариупольский городской совет.

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12-летнюю Киру Обединскую, которую оккупанты выкрали в Мариуполе, вернули дедушке.

Дочь чемпиона Украины по водному поло Евгения Обединского, погибшего в Мариуполе, смогли вывезти из Донецка. Сейчас она с дедушкой находится в Киеве. Об этом сообщила бабушка девочки.

Напомним, что в марте российские военные вывезли в оккупированный Донецк 12-летнюю Киру - дочь погибшего в Мариуполе неоднократного чемпиона Украины по водному поло, экс-капитана сборной Украины Евгения Обединского. Ребенок получил осколочные ранения и находился в донецкой больнице им. Калинина.

Дедушка девочки, заслуженный тренер Украины по водному поло Александр Обединский, долго пытался вернуть ребенка под свою опеку.

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