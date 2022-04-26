Похищенную оккупантами дочь погибшего в Мариуполе чемпиона Украины по водному поло вернули дедушке
Девочка уже в Киеве под опекой дедушки
Маріупольська міська рада
12-летнюю дочь погибшего в Мариуполе чемпиона Украины по водному поло Евгения Обединского, которую оккупанты ранее вывезли в из Мариуполя в Донецк, удалось вернуть на подконтрольную Украине территорию.
Об этом сообщает Мариупольский городской совет.
12-летнюю Киру Обединскую, которую оккупанты выкрали в Мариуполе, вернули дедушке.
Дочь чемпиона Украины по водному поло Евгения Обединского, погибшего в Мариуполе, смогли вывезти из Донецка. Сейчас она с дедушкой находится в Киеве. Об этом сообщила бабушка девочки.
Напомним, что в марте российские военные вывезли в оккупированный Донецк 12-летнюю Киру - дочь погибшего в Мариуполе неоднократного чемпиона Украины по водному поло, экс-капитана сборной Украины Евгения Обединского. Ребенок получил осколочные ранения и находился в донецкой больнице им. Калинина.
Дедушка девочки, заслуженный тренер Украины по водному поло Александр Обединский, долго пытался вернуть ребенка под свою опеку.
Популярное сейчас
- "Чувствую себя виноватым". Палкин назвал свой большой провал в Шахтере
- Утренние прилеты. россияне ударили ракетами по Запорожью
- ВСУ уничтожили склад с боеприпасами россиян в Херсонской области, десятки убитых
- Фьюри - Уайт: смотреть онлайн бесплатно бой за титул WBC
- Голливудский актер приехал во Львов, где спит на улице, ночует в бомбоубежищах и помогает людям
- Кондитер - в мирной жизни, наводчица - во время войны. Удивительная история украинской красотки