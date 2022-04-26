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Министр обороны США: Мы не будем бряцать ядерным оружием. Такая риторика опасна

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Ответ на риторику россиян от Министра обороны США

Министр обороны США: Мы не будем бряцать ядерным оружием. Такая риторика опасна

фото из свободных источников

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Министр обороны США Ллойд Остин высказался о риторике российских дипломатов относительно возможного применения ядерного оружия.

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"Я уже не раз говорил, что такая риторика очень опасна и не помогает. Никто не хочет, чтобы атомная война произошла. Это – война, в которой все стороны проиграют

США, в сою очередь, не будут бряцать ядерным оружием", - цитирует Остина BBC.

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В статье: война с Россией
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Источник:
BBC

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