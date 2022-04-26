Министр обороны США: Мы не будем бряцать ядерным оружием. Такая риторика опасна
Ответ на риторику россиян от Министра обороны США
фото из свободных источников
Министр обороны США Ллойд Остин высказался о риторике российских дипломатов относительно возможного применения ядерного оружия.
"Я уже не раз говорил, что такая риторика очень опасна и не помогает. Никто не хочет, чтобы атомная война произошла. Это – война, в которой все стороны проиграют
США, в сою очередь, не будут бряцать ядерным оружием", - цитирует Остина BBC.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:BBC
Популярное сейчас
- Несмотря на первое место. Шахтер не получит чемпионский титул по итогам сезона
- "Чувствую себя виноватым". Палкин назвал свой большой провал в Шахтере
- Кишинев созвал Совбез, Тирасполь ввел красный уровень угрозы, о Приднестровье заговорили в ДНР
- Ушел из жизни бывший капитан Шахтера, поддержавший российскую оккупацию
- Гитарист известной группы Green Grey вступил в ряды ЗСУ
- Джавелины, Байрактары и украинские котики - уже на полках украинских магазинов игрушек. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
загрузка...