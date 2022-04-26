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Ким: Пока перспектив нападения на Николаев нет

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Ситуация напряженно контролируема

Ким: Пока перспектив нападения на Николаев нет

Корабелов

Новина українською

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким прокомментировал возможность наступления российских оккупантов на Николаев.

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"О возможном наступлении. Мы должны быть готовы ко всему. Но пока перспектив нападения нет. По сути, время работает на нас, мы стали более опытными.

Ситуация напряженно контролируема", - отметил Ким.

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В статье: война с Россией
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