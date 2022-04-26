Ким: Пока перспектив нападения на Николаев нет

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким прокомментировал возможность наступления российских оккупантов на Николаев.

"О возможном наступлении. Мы должны быть готовы ко всему. Но пока перспектив нападения нет. По сути, время работает на нас, мы стали более опытными.

Ситуация напряженно контролируема", - отметил Ким.