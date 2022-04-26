Ким: Пока перспектив нападения на Николаев нет
Ситуация напряженно контролируема
Корабелов
Глава Николаевской ОВА Виталий Ким прокомментировал возможность наступления российских оккупантов на Николаев.
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"О возможном наступлении. Мы должны быть готовы ко всему. Но пока перспектив нападения нет. По сути, время работает на нас, мы стали более опытными.
Ситуация напряженно контролируема", - отметил Ким.
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Источник:Віталій Кім/Миколаївська ОДА
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