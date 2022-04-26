Председатель Мелитопольского райсовета Сергей Прима освобожден из российского плена

Председатель Мелитопольского районного совета Сергей Прийма, которого оккупанты выкрали более месяца назад, освобожден из плена, сообщает Суспільне.

Напомним, что 13 марта россияне провели обыск в доме главы райсовета Сергея Приймы и увезли его в неизвестном направлении. За это время не было никакой информации о его местонахождении.

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