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Председатель Мелитопольского райсовета Сергей Прима освобожден из российского плена

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В плену он провел 1,5 месяца

Председатель Мелитопольского райсовета Сергей Прима освобожден из российского плена

фото из соцсетей

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Председатель Мелитопольского районного совета Сергей Прийма, которого оккупанты выкрали более месяца назад, освобожден из плена, сообщает Суспільне.

Напомним, что 13 марта россияне провели обыск в доме главы райсовета Сергея Приймы и увезли его в неизвестном направлении. За это время не было никакой информации о его местонахождении.

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"Требований оккупанты не выдвигали.

Сегодня же стало известно, что должностному лицу наконец-то удалось освободить из вражеского плена. Детали впоследствии", – сообщили в Запорожской обладминистрации.

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В статье: война с Россией
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