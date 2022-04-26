путин за длинным столом встретился с генсеком ООН. Рассказал свою версию событий в Буче и Мариуполе
Впрочем, ничего нового
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Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш во время визита в Москву провел переговоры с президентом россии владимииром путином и выслушал его версию войны рф против Украины.
В частности, резню в Буче Киевской области президент России назвал "провокацией". По его словам, войска рф к массовым убийствам не причастны.
"Мы знаем, кто это сделал. Мы знаем, кто готовил эту провокацию, какими средствами, что за люди работали над этим", – заявил путин.
Кроме того, в Кремле заверили Гутерриша в отсутствии боевых действий в Мариуполе. В то же время российский президент рассчитывает на достижение договоренностей с Украиной "на дипломатическом треке".
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