путин за длинным столом встретился с генсеком ООН. Рассказал свою версию событий в Буче и Мариуполе

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш во время визита в Москву провел переговоры с президентом россии владимииром путином и выслушал его версию войны рф против Украины.

В частности, резню в Буче Киевской области президент России назвал "провокацией". По его словам, войска рф к массовым убийствам не причастны.

"Мы знаем, кто это сделал. Мы знаем, кто готовил эту провокацию, какими средствами, что за люди работали над этим", – заявил путин.

Кроме того, в Кремле заверили Гутерриша в отсутствии боевых действий в Мариуполе. В то же время российский президент рассчитывает на достижение договоренностей с Украиной "на дипломатическом треке".