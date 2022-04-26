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За сутки уничтожено 6 танков и более 100 личного состава рашистов - ОТУ Схід

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Украинские воины продолжают уничтожать захватчика

За сутки уничтожено 6 танков и более 100 личного состава рашистов - ОТУ Схід

Фото: tsn.ua

Новина українською

26 апреля, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Схід" украинские воины отразили 5 атак российских фашистских войск.

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Об этом в фейсбуке сообщает ОТУ "Схід".

Также было обнаружено скопление автомобильной техники, после чего артиллерийские подразделения нанесли огневое поражение.

В результате боев было уничтожено:

  • личного состава – до 100
  • танков – 6
  • БМП – 4
  • БТР – 1
  • МТЛБ – 1
  • САУ – 1
  • минометов – 3
  • АТ – 13
  • ЗУ – 1
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В статье: война с Россией
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