За сутки уничтожено 6 танков и более 100 личного состава рашистов - ОТУ Схід
Украинские воины продолжают уничтожать захватчика
Фото: tsn.ua
26 апреля, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Схід" украинские воины отразили 5 атак российских фашистских войск.
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Об этом в фейсбуке сообщает ОТУ "Схід".
Также было обнаружено скопление автомобильной техники, после чего артиллерийские подразделения нанесли огневое поражение.
В результате боев было уничтожено:
- личного состава – до 100
- танков – 6
- БМП – 4
- БТР – 1
- МТЛБ – 1
- САУ – 1
- минометов – 3
- АТ – 13
- ЗУ – 1
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Источник:Оперативно-тактичне угруповання Схід
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