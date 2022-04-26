За сутки уничтожено 6 танков и более 100 личного состава рашистов - ОТУ Схід

26 апреля, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Схід" украинские воины отразили 5 атак российских фашистских войск.

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Об этом в фейсбуке сообщает ОТУ "Схід".

Также было обнаружено скопление автомобильной техники, после чего артиллерийские подразделения нанесли огневое поражение.

В результате боев было уничтожено: