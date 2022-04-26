Кулеба: Мы перешли в качественную, принципиально новую фазу – перевод ВСУ на натовское оружие, на натовский стандарт
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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба записал видеообращение, в котором объяснил, что Украина в войне с россией перешла в принципиально новую фазу, о которой еще нельзя было мечтать два месяца назад. Этот переход связан с оружием.
"Мы перешли в совершенно новую фазу, о которой два месяца назад даже никто не задумывался. Мы перешли в качественную, принципиально новую фазу – перевод Вооруженных сил Украины на натовское оружие, на натовский стандарт. И это уже происходит", - сказал Кулеба.
Также Кулеба подчеркнул, что украинцы не должны поддаваться на угрозы россии относительно применения ядерного оружия. Такие угрозы, по мнению дипломата, свидетельствуют о признании Москвой поражения
"К нам поехали сначала гаубицы... но это только начало. К нам поедет гораздо больше. И это исторический перелом", - добавил глава МИД.
Добавим, что сегодня, 26-го апреля, в Германии состоялась встреча министров обороны сорока стран, где обсудили дальнейшие шаги помощи Украине в войне с россией.
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