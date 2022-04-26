СМИ: Координаты крейсера Москва передал ВСУ патрульный самолет ВМС США
Случайно оказался в акватории Черного моря
Вооруженные силы США помогли Украине уничтожить флагман ЧФ России, крейсер "Москва".
Во всяком случае, об этом пишет британское издание Daily Mail.
Издание отмечает, что именно самолет радиолокационной разведки ВМС США P-8A "Poseidon" обнаружил российский крейсер и передал информацию о точном расположении корабля ВСУ.
Напомним, что ночью 14 апреля "Москва" была поражена двумя украинскими противокорабельными ракетам "Нептун", после чего на корабле начался пожар. "Москва" потеряла остойчивость и затонула при попытке буксировки поврежденного крейсера в Севастополь.
Отметим, что P-8 "Посейдон" — патрульный противолодочный самолет, предназначен для обнаружения и уничтожения подводных лодок противника в районах патрулирования, разведки, участия в противокорабельных и спасательных операциях — как в прибрежных районах, так и в Мировом океане.
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