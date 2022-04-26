Зеленский: Финальной целью россии является растерзание всего центра и востока Европы и глобальный удар по демократии

Президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга объяснил, какова была цель встречи в Германии министров обороны сорока стран-партнеров Украины. По словам главы государства, все для того, чтобы предотвратить планы россии разорвать не только Украину, но и Европу:

"В Германии состоялась важная встреча на уровне министров обороны государств-партнеров Украины. Ключевой вопрос – усиление защиты всей Европы от агрессивных амбиций россии. Финальной целью руководства россии является не просто захват территории Украины, а растерзание всего центра и востока Европы и глобальный удар по демократии", – сказал Зеленский.

Президент Украины отметил, что о преступлениях россии никто не забудет. И что похищенные украинские детки будут возвращены:

"Мы сделаем все, чтобы вернуть всех украинских детей. Пусть в россии никто не надеется, что Украина забудет или простит похищение наших детей, депортацию наших граждан. И уничтожение Мариуполя".

В своем монологе Зеленский много времени посвятил атомной безопасности. Не случайно, ведь сегодня – годовщина трагедии на Чернобыльской АЭС. И как раз сегодня россия своими ракетами могла вызвать еще одну катастрофу подобного масштаба:

"Ежегодно 26 апреля мир вспоминает Чернобыльскую катастрофу. Самую страшную атомную катастрофу в истории человечества. Но в этом году мало просто вспомнить, потому что россия создала новые угрозы, которые могли бы превзойти даже ту страшную аварию. Прямо сегодня рф запустили три ракеты против Украины так, что они пролетели непосредственно над блоками наших атомных станций: Запорожской, Хмельницкой и Южно-Украинской АЭС", – сказал Зеленский.

Смотрите полное видеообращение президента Украины.