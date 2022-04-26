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Следом за Польшей. Газпром отказывается поставлять газ в Болгарию. Минэнерго страны ищет альтернативу

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(3 голосов)

путин ускоряет газовое эмбарго

Следом за Польшей. Газпром отказывается поставлять газ в Болгарию. Минэнерго страны ищет альтернативу

Getty Images / Global Images Ukraine

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Новина українською

Сегодня, 26-го апреля, стало известно о том, что "Газпром" отказывается снабжать газом польскую газовую компанию PGNiG, доля российского газа в которой составляла в первом квартале текущего года 53 процента. Поляки заявили, что это не станет проблемой, и до конца года будут полноценно функционировать альтернативные каналы поставок.

Следом за этим, "Газпром" отказался предоставлять газ болгарской государственной компании "Булгаргаз". Министерство энергетики Болгарии заявило, что российский газ прекратит поступать в страну с 27-го апреля.

В то же время, Болгария, как и Польша, готова развивать альтернативные поставки:

"Принимаются меры по обеспечению альтернативной поставки газа, необходимости ограничивать потребление газа в стране нет", - цитирует заявление Минэнерго Болгарии издание Nova.

Добавим, что в ходе большой войны с Украиной россия шантажировала Европу газом, требуя проводить оплату в рублях. Однако на такой шаг почти никто из покупателей российских энергоносителей не согласился. Поэтому кремль решил идти до конца, ускоряя газовое эмбарго.

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В статье: война с Россией
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Источник:
Nova

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