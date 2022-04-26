От обстрелов рф на Харьковщине за сутки 3 погибших, 12 раненых

В Харькове в результате российских обстрелов во вторник, 26 апреля, 3 человека погибли, 7 получили ранения. В области – еще 5 раненых.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram.

Также Синегубов сообщил, что захватчики пытаются и дальше проводить наступление в районе города Изюм. Защитники Харьковщины держат оборону и наносят оккупантам новые потери.