  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. От обстрелов рф на Харьковщине за сутки 3 погибших, 12 раненых
В тренде

От обстрелов рф на Харьковщине за сутки 3 погибших, 12 раненых

Общие новости
Обновлено
(1 голосов)

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов

От обстрелов рф на Харьковщине за сутки 3 погибших, 12 раненых

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

В Харькове в результате российских обстрелов во вторник, 26 апреля, 3 человека погибли, 7 получили ранения. В области – еще 5 раненых.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram.

Также Синегубов сообщил, что захватчики пытаются и дальше проводить наступление в районе города Изюм. Защитники Харьковщины держат оборону и наносят оккупантам новые потери.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...