Воины ООС уничтожили за сутки одиннадцать артиллерийских систем россиян, девять танков и три БПЛА
И еще много другой техники россиян
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Операция объединенных сил на востоке Украины отразила за сутки девять атак врага. Благодаря умелым действиям и мастерству наши воины нанесли урон русским оккупантам.
"Украинские защитники уничтожили 9 танков, 11 артиллерийских систем, 4 единицы специальной техники, 14 единиц бронированной, 3 боевые бронированные машины, 3 единицы специальной инженерной техники, 16 единиц автомобильной, 4 топливозаправщика и одну зенитную установку.
Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили 3 беспилотных летательных аппарата типа "Орлан-10", - говорится в сообщении ООС.
Добавим, что ранее свой суточный отчет представила группировка "Восток".
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