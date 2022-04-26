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Воины ООС уничтожили за сутки одиннадцать артиллерийских систем россиян, девять танков и три БПЛА

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И еще много другой техники россиян

Воины ООС уничтожили за сутки одиннадцать артиллерийских систем россиян, девять танков и три БПЛА

фото - фейсбук

UA-Футбол
Новина українською

Операция объединенных сил на востоке Украины отразила за сутки девять атак врага. Благодаря умелым действиям и мастерству наши воины нанесли урон русским оккупантам.

"Украинские защитники уничтожили 9 танков, 11 артиллерийских систем, 4 единицы специальной техники, 14 единиц бронированной, 3 боевые бронированные машины, 3 единицы специальной инженерной техники, 16 единиц автомобильной, 4 топливозаправщика и одну зенитную установку.

Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили 3 беспилотных летательных аппарата типа "Орлан-10", - говорится в сообщении ООС.

Добавим, что ранее свой суточный отчет представила группировка "Восток".

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В статье: война с Россией
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