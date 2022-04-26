В Полтаве звучат взрывы

Во вторник, 26 апреля, примерно в 22.50 в Полтаве раздались взрывы.

Данную информацию сообщил мэр города Александр Мамай.

На данный момент информация по обстрелам уточняется.

В области и во многих других регионах перед этим была объявлена воздушная тревога.

Напомним, публиковать в соцсетях видео или фото взрывов, а также последствия работы противовоздушной обороны запрещено.