В Полтаве звучат взрывы
До этого звучали сигналы воздушной тревоги
фото из свободных источников
Во вторник, 26 апреля, примерно в 22.50 в Полтаве раздались взрывы.
Данную информацию сообщил мэр города Александр Мамай.
На данный момент информация по обстрелам уточняется.
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В области и во многих других регионах перед этим была объявлена воздушная тревога.
Напомним, публиковать в соцсетях видео или фото взрывов, а также последствия работы противовоздушной обороны запрещено.
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