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ВСУ за вторник "заминусили" 7 вражеских птичек

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Среди них - Ка-52 и Су-25

ВСУ за вторник "заминусили" 7 вражеских птичек

facebook.com/kpszsu

Новина українською

Противовоздушная оборона Украины во вторник уничтожила 7 воздушных целей российской армии.

Об этом сообщает пресс-центр командования Воздушных сил ВСУ.

В частности, речь идет о:

  • 1 самолет (Су-25);
  • 1 вертолет (Ка-52);
  • 2 крылатые ракеты;
  • 3 БпЛА ОТР (предположительно "Орлан-10").
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В статье: война с Россией
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