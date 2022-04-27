ВСУ за вторник "заминусили" 7 вражеских птичек
Среди них - Ка-52 и Су-25
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Противовоздушная оборона Украины во вторник уничтожила 7 воздушных целей российской армии.
Об этом сообщает пресс-центр командования Воздушных сил ВСУ.
В частности, речь идет о:
- 1 самолет (Су-25);
- 1 вертолет (Ка-52);
- 2 крылатые ракеты;
- 3 БпЛА ОТР (предположительно "Орлан-10").
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