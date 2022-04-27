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В приграничных с Украиной областях рф горит склад боеприпасов, слышны взрывы, работает ППО

Общие новости
(1 голосов)

Неспокойная ночь на россии

В приграничных с Украиной областях рф горит склад боеприпасов, слышны взрывы, работает ППО

Новина українською

В ночь на 27 апреля в Белгородской области в районе села Старая Нелидовка произошел пожар на складе боеприпасов.

Как сообщил губернатор области Вячеслав Гладков, разрушений жилых домов и пострадавших среди мирного населения нет.

В соцсетях местные жители сообщают, что взрывы начали раздаваться в области с 03:35. На данный момент пожар, судя по видео, появившемуся в пабликах, также сопровождается взрывами.

Также СМИ публикуют информацию о пожаре в Воронежской области, не указывая места ЧП.

В Курской области сработала система ПВО. Как заявил местный губернатор Старовойт, жертв и разрушений нет.

Отметим, что на россии, которая напала на Украину в 2014-му в Крыму и на Донбассе, а 24-го февраля предприняла полномасштабное вторжение, в последнее время все чаще возникают подобные инциденты. В частности, в ночь на 26-е апреля случился масштабный пожар на нефтебазе нефтепровода Дружба в Брянской области. По видео, опубликованным в СМИ, заметно, что пожар начался после прилета в базу «неопознанных объектов».

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В статье: война с Россией
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Комментарии (1)
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RicoRico (Кривой Рог)
27.04.2022 в 09:04
Происходит демилитаризация)))
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